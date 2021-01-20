В рамках 19-го туру іспанської Прімери Уеска на виїзді поступилась Хетафе. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 19-й тур

Хетафе – Уеска – 1:0

Гол: Арамбаррі, 70

Бетіс – Сельта – початок о 22:00

Вільяреал – Гранада – початок о 22:30

Хетафе у рідних стінах приймав відвертого аутсайдера турнірної таблиці Уеску. У першій половині зустрічі команди обмінялись кількома ударами, однак обійшлось без гостроти. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі гольова засуха тривала до 70-ї хвилини, коли гравці Хетафе перехопили м'яч у центрі поля і вийшли у стрімку контратаку, яка завершилась ударом Арамбаррі у дальній кут воріт – 1:0. До останніх хвилин матчу гості відчайдушно намагались повернути рівновагу, однак голкіпер суперників зумів втримати ворота "на замку". У підсумку – мінімальна перемога Хетафе.

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