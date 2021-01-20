В рамках 19-го тура испанской Примеры Уэска на выезде уступила Хетафе. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 19-й тур

Хетафе – Уэска – 1:0

Гол: Арамбарри, 70

Бетис – Сельта – начало в 22:00

Вильяреал – Гранада – начало в 22:30

Хетафе в родных стенах принимал откровенного аутсайдера турнирной таблицы Уэску. В первой половине встречи команды обменялись несколькими ударами, однако обошлось без остроты. Соперники ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 70-й минуты, когда игроки Хетафе перехватили мяч в центре поля и вышли в стремительную контратаку, которая завершилась ударом Арамбарри в дальний угол ворот – 1:0. До последних минут матча гости отчаянно пытались вернуть равновесие, однако голкипер соперников сумел удержать ворота "на замке". В итоге – минимальная победа Хетафе.

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