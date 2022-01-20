Хетафе приймав Гранаду в рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії. Читайте звіт на Футбол 24.

Хетафе на правах господаря зустрічі володів певною перевагою і зумів відкрити рахунок, але гості швидко вирівняли становище.

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Весь екшн на полі відбувався вже у другом таймі. Хетафе бореться за виживання, тому виглядав більш мотивованим і ще тричі відзначився у воротах суперника, на що футболісти Гранади відповіли лише одним.

Впевнена перемогла піднесла Хетафе на 16-ту сходинку, віддалившись від зони вильоту на 4 очки. Гранада залишилась 14-ю.

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