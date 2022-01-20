Хетафе одолел Гранаду в перестрелке с 6-ю голами
22:17 - Читати українською
Хетафе принимал Гранаду в рамках 21 тура чемпионата Испании. Читайте отчет на Футбол 24.
10’ Сандро Рамирес
48’ Энес Унал
87’ Борха Майораль
Луис Суарес 13’
Луис Суарес 78’
10’ Сандро Рамирес
13’ Луис Суарес
48’ Энес Унал
78’ Луис Суарес
87’ Борха Майораль
Хетафе на правах хозяина встречи обладал определенным преимуществом и сумел открыть счёт, но гости быстро выровняли положение.
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Весь экшн на поле проходил уже во втором тайме. Хетафе борется за выживание, поэтому выглядел более мотивированным и еще трижды отличился в воротах соперника, на что футболисты Гранады ответили только одним.
Уверенная победа подняла Хетафе на 16-ю строчку, удалившись от зоны вылета на 4 очка. Гранада осталась 14-й.
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