Хетафе принимал Гранаду в рамках 21 тура чемпионата Испании. Читайте отчет на Футбол 24.

Хетафе на правах хозяина встречи обладал определенным преимуществом и сумел открыть счёт, но гости быстро выровняли положение.

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Весь экшн на поле проходил уже во втором тайме. Хетафе борется за выживание, поэтому выглядел более мотивированным и еще трижды отличился в воротах соперника, на что футболисты Гранады ответили только одним.

Уверенная победа подняла Хетафе на 16-ю строчку, удалившись от зоны вылета на 4 очка. Гранада осталась 14-й.

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