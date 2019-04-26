Хетафе – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

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Зінченко – рекордний ключ до золота: англійські ЗМІ співають оди і... дещо критикують українця в дербі МЮ – Ман Сіті
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"Йому просто неможливо забити", – Харт підтримав Де Хеа після дербі МанчестераАнглія — 25 квіт 386
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Ліга Європи 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналамиЛіга Європи — 25 квіт 1117
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Кравець провів невиразний поєдинок проти Атлетіка: він "психонув" після заміни та отримав жахливі оцінки від ЗМІІспанія — 25 квіт 2076