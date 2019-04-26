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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР ХЕТАФЕ - РЕАЛ МАДРИД

Хетафе – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

08:18 90 Читать на русском
Хетафе – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу
Хетафе – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

Реал не зумів обіграти Хетафе у 34 турі Прімери. Дивіться відеоогляд матчу Хетафе – Реал на сайті "Футбол 24".

 

Хетафе довів, що заслужено бореться за путівку у Лігу чемпіонів. Якщо в першому таймі Реал виглядав цікавіше, то після перерви обидві команди мали шанси, щоб завершити поєдинок переможцем.

Хетафе розписав нульову нічию з Реалом та зберіг місце у зоні Ліги чемпіонів

Ця нічия залишила Хетафе на четвертій позиції з 55 очками. Реал перебуває на сходинку вище, відставши від Атлетіко на 6 залікових балів.

Теги
Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хетафе - Реал Мадрид Хетафе Хетафе
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