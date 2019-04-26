Хетафе розписав нульову нічию з Реалом та зберіг місце у зоні Ліги чемпіонів

В рамках очного матчу 34-го туру іспанської Прімери Хетафе та Реал голів не забивали.

Реал вийшов на матч у напіврезервному складі без Модріча, Марсело, Васкеса та Крооса. Втім, навряд чи це виправдовує те, як зіграв "королівський клуб" у першому таймі. "Бланкос" відверто били байдики, катаючи м'яч взад-поперек та зрідка загострюючи – хоча перший момент стався вже на 2-й хвилині, коли Бензема увірвався на правий край штрафного та пробив повз дальню стійку. На 6-й Вальверде змістився з флангу та вистрілив з лінії карного майданчика, однак м'яч пройшов вище воріт – от і всі моменти Реала до 40-ї (!) хвилини зустрічі.

Хетафе грав проти титулованого суперника абсолютно на рівних, ніби в гості приїхав Ейбар. Господарі одразу нав'язали "вершковим" жорстку боротьбу, вдало збиваючи темп, та активно діяли на чужій половині поля – хоча й не завжди ефективно, про що говорить статистика. Здебільшого, вони закидували карний майданчик подачами та намагалися використовувати будь-яку можливість зі стандартів. З нього ж прийшов найбільш небезпечний момент на 31-й хвилині, коли Арамбаррі прямим ударом зі штрафного метрів з 20-ти пробив по центру воріт, змусивши Наваса парирувати перед собою.

Втім, на завершення тайму Реал зумів зібратися, перехопивши ініціативу та притиснувши Хетафе по-серйозному. На 41-й хвилині це могло вилитися у гол Бензема, який замкнув простріл Бейла ударом метрів з 10-ти – на щастя для господарів, Каріму було незручно обробити м'яч, тому він просто легенько відправив його у руки Соріа. Зрештою, підопічні Пепе Бардоласа витримали цей відрізок та пішли відпочивати з нулями на табло.

По перерві зіданівський Реал завжди додає. Так сталося і цього разу – причому зміни в ігровій картині наступили практично одразу зі свистком. Вже на 48-й хвилині небезпечно вривався у штрафний Бейл, але його простріл на правий край ніхто не замкнув; на 50-й з-за меж карного майданчика повз ворота вистрілив Діас, а на 53-й дальній удар Каземіро "падаючим каменем" ледь не влетів під ліву стійку – врятував Соріа. За хвилину Давід знову був на висоті, витягнувши м'яч із дев'ятки після пострілу Карвахаля, а на 57-й вже і голкіпер був не в силах парирувати замикання Іско з близької дистанції – на виручку прийшла нога Бруну Гонсалеса. Зрештою, на 60-й з дистанції вдарив Діас, однак це вже було легкою розминкою для рук Соріа.

Пепе Бордалас випустив на поле Анхеля, що вирівняло матч – з 60-х хвилин з боку Реала нічого цікавого не йшло, а Хетафе навіть провів серію перспективних стандартів. На 64-й хвилині господарі навіть могли претендувати на пенальті, але епізод відверто підмальовували; на 73-й же "бланкос" відверто відскочили після удару Моліни з правого краю штрафного низом у дальній кут та добивання Мати – Навас якимось дивом парирував обидва постріли.

Поступово рівна гра перетворилася на явне домінування Хетафе, який почав закидувати штрафний майданчик Реала величезною кількістю подач. Дві з них могли завершитись пенальті, однак на 79-й хвилині Моліна явно симулював, а на 83-й гру рукою не зарахували через попередній офсайд у Кабрери. Так чи інакше, але Реал не відповідав нічим, крім фінтів Браїма Діаса – втім, його швидко замінили. Вихід на поле Васкеса, Асенсіо та Крооса не підсилив гру ніяк. Лише на 90-й хвилині Лукас підтримав атаку та впав у штрафному, однак замість пенальті "вершкові" отримали контратаку з ударом Саїсса метрів з 20-ти точно в руки Навасу.

Зрештою, покарати "вершкових" за бездіяльність в останні 30 хвилин матчу так і не вдалося, але "галактікос" також не організували чогось схожого на штурм. Фінальний свисток Бургоса Бенгоечеа зафіксував нульову нічию, яка залишила Хетафе на четвертій позиції з 55 очками. Реал знаходиться на сходинку вище, відставши від Атлетіко на 6 залікових балів.