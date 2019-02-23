Хетафе переграв Райо Вальєкано та піднявся в зону Ліги чемпіонів: 25 тур Ла Ліги, матчі суботи

В матчі 25 туру Ла Ліги Хетафе мінімально переміг Райо Вальєкано. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 25 тур

Хетафе – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Мата, 28, Моліна, 68 – Де Томас, 58

Алавес – Сельта – початок матчу о 19:30

Атлетік – Ейбар – початок матчу о 21:45

Хетафе вдома обіграв Райо Вальєкано. В першому таймі Мата відкрив рахунок після скидки Фульк'є. По перерві Де Томас зрівняв рахунок, але Моліна приніс Хетафе перемогу в цьому непростому двобої.

Завдяки цій перемозі скромний Хетафе піднявся в зону Ліги чемпіонів з 39 пунктами, але Севілья має гру в запасі. Райо Вальєкано ж з 23 очками залишився у зоні вильоту.