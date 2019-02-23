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Хетафе переграв Райо Вальєкано та піднявся в зону Ліги чемпіонів: 25 тур Ла Ліги, матчі суботи

15:52 37 Читать на русском
Хетафе переграв Райо Вальєкано та піднявся в зону Ліги чемпіонів: 25 тур Ла Ліги, матчі суботи
Боротьба в матчі / Сайт Ла Ліги

В матчі 25 туру Ла Ліги Хетафе мінімально переміг Райо Вальєкано. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 25 тур

Хетафе – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Мата, 28, Моліна, 68 – Де Томас, 58

Алавес – Сельта – початок матчу о 19:30

Атлетік – Ейбар – початок матчу о 21:45

Хетафе вдома обіграв Райо Вальєкано. В першому таймі Мата відкрив рахунок після скидки Фульк'є. По перерві Де Томас зрівняв рахунок, але Моліна приніс Хетафе перемогу в цьому непростому двобої.

Завдяки цій перемозі скромний Хетафе піднявся в зону Ліги чемпіонів з 39 пунктами, але Севілья має гру в запасі. Райо Вальєкано ж з 23 очками залишився у зоні вильоту.

Іспанія25 турКолісеум Альфонсо Перес (Хетафе)

Хетафе - Райо Вальєкано: Субота 23 лютого 2019

Хетафе
Матч завершено
2 : 1
Райо Вальєкано
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Теги
Іспанія Хетафе Хетафе Райо Вальєкано Райо Вальєкано Хетафе - Райо Вальєкано
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