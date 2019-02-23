Хетафе переиграл Райо Вальекано и поднялся в зону Лиги чемпионов: 25 тур Ла Лиги, матчи субботы

В матче 25 тура Ла Лиги Хетафе минимально победил Райо Вальекано. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 25 тур

Хетафе – Райо Вальекано – 2:1

Голі: Мата, 28, Молина, 68 – Де Томас, 58

Алавес – Сельта – начало матча в 19:30

Атлетик – Эйбар – начало матча в 21:45

Хетафе дома обыграл Райо Вальекано. В первом тайме Мата открыл счет после скидки Фулькье. После перерыва Де Томас сравнял счет, но Молина принес Хетафе победу в этом непростом поединке.



Благодаря этой победе скромный Хетафе поднялся в зону Лиги чемпионов с 39 пунктами, но Севилья имеет игру в запасе. Райо Вальекано же с 23 очками остался в зоне вылета.