Тер Штеген космічним асистом через все поле допоміг Суаресу забити у ворота Хетафе

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген відзначився результативною дією у поєдинку 7-го туру Прімери проти Хетафе.

Каталонці відкрили рахунок на 41-й хвилині звітного поєдинку. Німецький голкіпер покинув межі власного штрафного, перехопив м'яч і видав неймовірну передачу на хід Суаресу, яку уругваєць перетворив у гол.

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Відзначимо, що це другий гол Суареса у чотирьох матчах нинішнього сезону в Ла Лізі. Натомість тер Штеген став першим голкіпером у поточній кампанії чемпіонату Іспанії, який записав у свій актив результативну передачу.

До слова, після 6-и турів Барселона набрала 10 очок та посідає 7-е місце у турнірній таблиці Прімери. У Хетафе 7 пунктів та 11 позиція.

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