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Хетафе – Барселона: пряма трансляція

20:45 0 Читать на русском
Хетафе – Барселона: пряма трансляція
Хетафе – Барселона: пряма трансляція

У матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги Барселона зустрічається з Хетафе. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 18-го туру чемпіонату Іспанії Хетафе – Барселона розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Іспанія18 турКолісеум Альфонсо Перес (Хетафе)

Хетафе - Барселона: Неділя 06 січня 2019

Хетафе
до матчу
3
год
:
49
хв
Барселона
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Теги
Іспанія Барселона Барселона Хетафе Хетафе Хетафе - Барселона
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