Чемпіонат Англії 2020/21, 34-й тур

Ньюкасл – Арсенал – 0:2

Голи: Ель-Нені, 6, Обамеянг, 66

Вилучення: Шер, 90 (Ньюкасл)

Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед – початок о 22:00

Арсеналу буде важко пробитись у єврокубки через чемпіонат (хоча шанси є), тож у матчі проти Ньюкасла на Сейнт-Джеймс-Парк лондонці провели ротацію. Мікель Артета дав відпочинок лідерам (СмітуРоу, Пепе, Сака, Парті, Лєно) й випробував у основі тих, хто може посилити гру у матчі-відповіді проти Вільяреала (Давід Луїс, Обамеянг, Мартінеллі, Бельєрін). Цей хід приніс "канонірам" успіх вже на 6-й хвилині: Бельєрін отримав передачу на хід правим флангом від Луїса й прострілив на Обамеянга, а той своїм промахом по м'ячу зробив ідеальну скидку під удар Ель-Нені – 0:1!

Вільяреал переміг Арсенал: Емері знищив "колишню" й сам все зіпсував, "гуннери" на характері рятують шанси на фінал ЛЄ

До перерви Арсенал відверто розривав "сорок", дозволивши провести всього три постріли по власних воротах – у відповідь лондонці провели аж 13. Найкращі нагоди подвоїти перевагу гостей мали Джака та Ель-Нені, однак класний удар першого з лінії штрафного парирував Дубравка, а замикання другого після кутового виніс один із захисників. В другому таймі темп "канонірів" дещо впав, але Ньюкасл взагалі нічим не відповідав.

Зрештою, підопічні Мікеля Артети дотиснули суперника на 66-й хвилині: Себальйос віддав пас на лівий фланг, Мартінеллі прострілив на дальню стійку, а Обамеянг замкнув у дотик – 0:2! Після цього питання щодо переможця були зняті. Рахунок так і не змінився – Арсенал святкує першу за три матчі у всіх турнірах звитягу!

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ