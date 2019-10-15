Хендерсон вимагає вибачення у тренера збірної Болгарії за огидну поведінку своїх фанатів

Хавбек збірної Англії Джордан Хендерсон прокоментував дії тренера збірної Болгарії Красіміра Балакова, який не "чув" расистських вигуків з трибун.

"Під час однієї з пауз я перекинувся кількома словами з тренером збірної Болгарії, але він просто робив вигляд, що нічого не помічає.

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Це було неприйнятно, і з цим треба щось робити. Він повинен вибачитися від імені своєї команди і вболівальників. Він чудово знає, що сталося, але питав мене, в чому справа. Я відповів йому, тому дивно було чути, що він нічого не знає. Сподіваюся, він вибачиться, тому що всім, хто бачив цю гру, було огидно", – цитує Хендерсона Sky Sports.

Нагадаємо, матч Болгарія – Англія (0:6) у відборі на Євро-2020 кілька разів зупинявся через расистські вигуки вболівальників господарів на адресу гравців "трьох левів".

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