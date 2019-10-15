Хендерсон требует извинений у тренера сборной Болгарии за отвратительное поведение своих фанатов

Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал действия тренера сборной Болгарии Красимир Балакова, который не "слышал" расистских выкриков с трибун.

"Во время одной из пауз я перекинулся парой слов с тренером сборной Болгарии, но он просто делал вид, что ничего не замечает.

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Это было неприемлемо, и с этим надо что-то делать. Он должен извиниться от имени своей команды и болельщиков. Он прекрасно знает, что произошло, но спрашивал меня, в чем дело. Я ответил ему, поэтому странно было слышать, что он ничего не знает. Надеюсь, он извинится, потому что всем, кто видел эту игру, было отвратительно", – цитирует Хендерсона Sky Sports.

Напомним, матч Болгария – Англия (0:6) в отборе на Евро-2020 несколько раз останавливался из-за расистских выкриков болельщиков хозяев в адрес игроков "трех львов".

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