Щоб уникнути сплати податків у Великій Британії півзахисник Аль-Іттіфак Джордан Хендерсон відмовився від піврічної зарплати в Саудівській Аравії.

Хендерсон не заробив жодної копійки за свій короткий час у Саудівській Аравії через відтермінування виплати зарплати. Як інформує The Telegraph, англієць домовився з Аль-Іттіфаком про взаємне розірвання трирічного контракту, який був підписаний минулого літа.

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Згідно з цією угодою, Хендерсон мав заробляти 350 тисяч фунтів на тиждень. Повідомляється, що існує велика ймовірність того, що Джордан більше ніколи не побачить ці гроші.

Згідно з джерелом, основна причина відстрочки не зовсім зрозуміла – відомо лише те, що це пов'язано з податковим законодавством Великої Британії. Хендерсон уже повернувся в Англію і має намір провести фінальні переговори з Аяксом.

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