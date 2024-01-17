Екс-гравець Ліверпуля влітку перебрався до чемпіонату Саудівської Аравії. Утім, пригодою Джордан Хендерсон незадоволений і не хоче залишатися в Аль-Іттіфаку.

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Як повідомляє The Athletic, 33-річний півзахисник досяг домовленості зі саудівським клубом про розірвання контракту, який підписав на три роки. Хендерсон має приєднатися у статусі вільного агента до Аякса. Наразі нідерландський гранд переживає скрутні часи. Клуб посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці Ередивізі, відстаючи від лідера аж на 23 очки.

У чемпіонаті Саудівської Аравії Джордан Хендерсон провів 17 матчів й відзначився чотирма результативними передачами.

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