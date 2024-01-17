Чтобы избежать уплаты налогов в Великобритании полузащитник Аль-Иттифак Джордан Хендерсон отказался от полугодовой зарплаты в Саудовской Аравии.

Хендерсон не заработал ни копейки за свое короткое время в Саудовской Аравии из-за отсрочки выплаты зарплаты. Как информирует The Telegraph, англичанин договорился с Аль-Иттифаком о взаимном расторжении трёхлетнего контракта, который был подписан прошлым летом.

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Согласно этому соглашению, Хендерсон должен был зарабатывать 350 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что существует большая вероятность того, что Джордан больше никогда не увидит эти деньги.

Согласно источнику, основная причина отсрочки не совсем ясна – понятно лишь то, что это связано с налоговым законодательством Великобритании. Хендерсон уже вернулся в Англию и намерен провести финальные переговоры с Аяксом.

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