Хедіра переніс операцію на серці – відомо, коли хавбек повернеться на поле

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра був змушений лягти під ніж.

Самі Хедіра успішно переніс операцію на серці, повідомляє ANSA.

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За інформацією видання, 31-річний півзахисник найближчим часом прибуде до Турина і вже до кінця березня зможе повернутись на поле.

Нагадаємо, 19 лютого медичний штаб Ювентуса виявив у німецького гравця ознаки аритмії.

В поточному сезоні Серії А Хедіра провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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