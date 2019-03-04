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Хедіра переніс операцію на серці – відомо, коли хавбек повернеться на поле

23:24 95 Читать на русском
Хедіра переніс операцію на серці – відомо, коли хавбек повернеться на поле
Самі Хедіра / Фото ФК Ювентус

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра був змушений лягти під ніж.

Самі Хедіра успішно переніс операцію на серці, повідомляє ANSA.

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За інформацією видання, 31-річний півзахисник найближчим часом прибуде до Турина і вже до кінця березня зможе повернутись на поле.

Нагадаємо, 19 лютого медичний штаб Ювентуса виявив у німецького гравця ознаки аритмії.

В поточному сезоні Серії А Хедіра провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Теги
Ювентус Ювентус Італія Самі Хедіра Самі Хедіра
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