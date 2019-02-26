Діабі завершив кар'єру

Колишній хавбек Арсенала Абу Діабі оголосив про завершення професійної кар'єри.

"Я повідомляю, що завершую свою кар'єру", – сказав Діабі RMC Sport.

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Француз відомий своїми виступами в складі лондонського Арсенала, а також величезною кількістю травм, які залишали його поза грою на довгі проміжки часу. За 9 років на Емірейтс хавбек провів лише 122 матчі.

"Бажаємо тобі всього найкращого після завершення кар'єри", – йдеться в повідомленні Арсенала в Twitter.

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