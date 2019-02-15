Хайдук заплатив Зорі за трансфер Сватка 350-400 тисяч євро, – Бурбас

Захисник збірної України Олександр Сваток гратиме у чемпіонаті Хорватії.

За інформацією журналіста телеканалу "Футбол 1" Ігоря Бурбаса, Зоря отримала за перехід Олександра Сватка у Хайдук, про який сьогодні стало відомо, 350-400 тисяч євро.

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Окрім цього, за словами Бурбаса, луганці зекономили на зарплатні Олександру, який щомісяця отримував 15 тисяч. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1 млн євро. Нагадаємо, останній місяць Сваток був у дублі Зорі через відмову продовжувати контракт.

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