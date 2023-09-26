"Деяким гравцям, тренерам та іншим працівникам клубу не виплатили борги? Не виплатили, так. Та як він розвивав? Він знищив Дніпро. З 100-річною історією. Я не знаю, що там говорив Циганик, то його право – казати те, що хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб Дніпро знищив Коломойський. Ось і все. Клуб зі 100-річною історією. Не хочу у це влазити.

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Я просто називаю факти, бо я був там. Була команда, Дніпро. А він її просто знищив. Немає славетного Дніпра, 2 рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи. І такого клубу немає. Є клони – ті СК Дніпро-1, незрозуміло, що то таке. Те, що я можу сказати. А хто що казав – мене не хвилює.

Не відмовляюсь від претензій щодо боргів? А чому повинен відмовлятися? Я що, завалив там справи? Ми чесно відпрацювали. І футболісти, і я. Тому цей клуб і знищили – щоб не платити гроші", – розповів Маркевич у коментарі Tribuna.

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