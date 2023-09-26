Маркевич: Дніпро знищив Коломойський
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич відповів на заяву Ігоря Циганика, який став на захист Ігоря Коломойського.
"Деяким гравцям, тренерам та іншим працівникам клубу не виплатили борги? Не виплатили, так. Та як він розвивав? Він знищив Дніпро. З 100-річною історією. Я не знаю, що там говорив Циганик, то його право – казати те, що хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб Дніпро знищив Коломойський. Ось і все. Клуб зі 100-річною історією. Не хочу у це влазити.
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Я просто називаю факти, бо я був там. Була команда, Дніпро. А він її просто знищив. Немає славетного Дніпра, 2 рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи. І такого клубу немає. Є клони – ті СК Дніпро-1, незрозуміло, що то таке. Те, що я можу сказати. А хто що казав – мене не хвилює.
Не відмовляюсь від претензій щодо боргів? А чому повинен відмовлятися? Я що, завалив там справи? Ми чесно відпрацювали. І футболісти, і я. Тому цей клуб і знищили – щоб не платити гроші", – розповів Маркевич у коментарі Tribuna.
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