Хаві впевнений, що Катар впорається з проведенням ЧС-2022

Легендарний екс-півзахисник Барселони та збірної Іспанії Хаві Ернандес, який нині грає за катарський Аль-Садд, оцінив готовність арабської країни провести чемпіонат світу-2022.

"І збірна Катару, і країна готові. Їхні вражаючі стадіони ви вже бачили. Усі здивовані тим, як Катар ретельно підійшов до організації.

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Тут є футбольна культура. Національна команда готова боротися. В останніх матчах вони обіграли Швейцарію і зіграли внічию з Ісландією. Тому, думаю, вони готові, а також ще мають 4 роки в запасі", – цитує Хаві Goal.com.

До слова, наступний чемпіонат світу відбудеться в Катарі в листопаді-грудні 2022 року.

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