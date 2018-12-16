Катар презентував дизайн головної арени ЧС-2022

Організатори чемпіонату світу-2022 випустили демонстраційний ролик, у якому показали дизайн стадіону, на якому пройде вирішальний поєдинок майбутнього Мундіалю.

Промо стадіону в Лусаїлі з'явилося в офіційному твіттері Кубка світу.

Платіні та Саркозі допомогли Катару отримати право на проведення ЧС-2022, – Football Leaks

Відзначимо, що головна арена ЧС-2022 зможе вмістити 80 тисяч уболівальників. Планується, що цей стадіон прийме 2 поєдинки прийдешнього Мундіалю – матч-відкриття і фінал.

Наступний чемпіонат світу відбудеться в Катарі в листопаді-грудні 2022 року.