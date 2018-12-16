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Катар презентував дизайн головної арени ЧС-2022

15 грудня 23:45 270 Читать на русском
Катар презентував дизайн головної арени ЧС-2022
Катар презентував дизайн головної арени ЧС-2022

Організатори чемпіонату світу-2022 випустили демонстраційний ролик, у якому показали дизайн стадіону, на якому пройде вирішальний поєдинок майбутнього Мундіалю.

Промо стадіону в Лусаїлі з'явилося в офіційному твіттері Кубка світу.

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Відзначимо, що головна арена ЧС-2022 зможе вмістити 80 тисяч уболівальників. Планується, що цей стадіон прийме 2 поєдинки прийдешнього Мундіалю – матч-відкриття і фінал.

Наступний чемпіонат світу відбудеться в Катарі в листопаді-грудні 2022 року.

Теги
Світ Відеоновини ЧС-2022
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