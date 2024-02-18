"У мене є відчуття, що ми грали добре, поки не доходили до фінальної третини поля, а там нашим діям не вистачало чіткості. Нам не вистачало останнього пасу.

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Ми добре розташовувалися на полі, вдало діяли на підборі. Домінували, і я радий, тому що на цьому полі грати важко. Ми віддали всі сили, щоб заробити очки, і здобули їх болісним шляхом, але це все-таки радує. Ставлення до справи, самовіддача, активність були на високому рівні.

Після мого оголошення про відхід ми набрали 10 очок із 12. Думаю, моє рішення було на краще.

Я радий, що команда зробила крок уперед, задоволений трьома очками – вони на вагу золота. Такі голи, як у Сельти, – це наслідок втрати концентрації. У суперника в атаці виступають умілі футболісти, а нам не пощастило з відскоком. Ми захищалися не дуже добре в цьому епізоді.

Але загалом ми провели матч чудово. Треба намагатися не пропускати й зберігати ворота "сухими", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Барселона має наразі 54 очки після 24 зіграних турів. Каталонці посідають третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

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