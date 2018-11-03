Хаві пояснив, чому Мессі зможе грати до 40 років

Легендарний гравець Барселони Хаві впевнений, що Ліонель Мессі ще довго дивуватиме вболівальників своїм талантом.

"Інколи мені здається, що Мессі зможе грати до 38-40 років. З віком втрачаєш швидкість, але у Лео залишиться чудова швидкість думки.

Мессі відновив тренування після травми руки

Йому під силу закрити будь-яку позицію в атаці. Крім того, він успішно зміщується в центр поля, а також приносить користь в захисних діях", – цитує Хаві видання mundo deportivo.

Нагадаємо, в поточному сезоні чемпіонату Іспанії 31-річний Мессі провів 9 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами. На даний момент форвард відновлюється від травми руки.

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