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Хави объяснил, почему Месси сможет играть до 40 лет

13:00 115 Читати українською
Хави объяснил, почему Месси сможет играть до 40 лет
Лионель Месси и Хави / Фото AFP

Легендарный игрок Барселоны Хави уверен, что Лионель Месси еще долго будет удивлять болельщиков своим талантом.

"Иногда мне кажется, что Месси сможет играть до 38-40 лет. С возрастом теряешь скорость, но у Лео останется замечательная скорость мысли.

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Ему под силу закрыть любую позицию в атаке. Кроме того, он успешно смещается в центр поля, а также приносит пользу в защитных действиях", – цитирует Хави издание mundo deportivo.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании 31-летний Месси провел 9 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 5-ю ассистами. На данный момент форвард восстанавливается от травмы руки.

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Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Хави Эрнандес Хави Эрнандес
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