Хави объяснил, почему Месси сможет играть до 40 лет

Легендарный игрок Барселоны Хави уверен, что Лионель Месси еще долго будет удивлять болельщиков своим талантом.

"Иногда мне кажется, что Месси сможет играть до 38-40 лет. С возрастом теряешь скорость, но у Лео останется замечательная скорость мысли.

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Ему под силу закрыть любую позицию в атаке. Кроме того, он успешно смещается в центр поля, а также приносит пользу в защитных действиях", – цитирует Хави издание mundo deportivo.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании 31-летний Месси провел 9 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 5-ю ассистами. На данный момент форвард восстанавливается от травмы руки.

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