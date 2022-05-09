Ще одне авторитетне джерело підтвердило, що наступною командою форварда збірної Норвегії стане Манчестер Сіті. Клуб ще у квітні узгодив умови особистого контракту з Холандом, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, угода має бути підтверджена цього тижня. Борусія упродовж кількох днів чекає на офіційне повідомлення від Манчестер Сіті про те, що "містяни" вирішили виплатити суму, яка активує клаусулу Холанда. Йдеться про 75 мільйонів євро.

Відтак, Манчестер Сіті стане п'ятим клубом в кар'єрі Холанда, який виступав за норвезькі Брюне та Мольде, австрійський Зальцбург та Борусію. В Дормунд Ерлінг перебрався взимку 2020 року. Відтоді форвард зіграв за "джмелів" 88 матчів, забивши 85 голів.

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