"Майбутнє Хаві? Безглузде питання. Зараз не час питати про це. Ми, як і раніше, цілком йому довіряємо.

"Дозволили Реалу максимально використати свої сильні сторони": Хаві проаналізував поразку в фіналі Суперкубка Іспанії

Важка поразка, її потрібно проаналізувати, але вона нічого не змінює. Нам потрібно думати про найближчий матч у Кубку Іспанії", – цитує Деку AS.

Нагадаємо, Барселона програла в фіналі Суперкубка Іспанії Реалу з рахунком 1:4. В чемпіонаті каталонці набрали 41 бал і відстають від першої сходинки на вісім очок.

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