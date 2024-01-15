Хаві почув вердикт від керівництва Барселони після ганьби проти Реала
Спортивний директор Барселони Деку висловився щодо долі головного тренера Хаві.
"Майбутнє Хаві? Безглузде питання. Зараз не час питати про це. Ми, як і раніше, цілком йому довіряємо.
"Дозволили Реалу максимально використати свої сильні сторони": Хаві проаналізував поразку в фіналі Суперкубка Іспанії
Важка поразка, її потрібно проаналізувати, але вона нічого не змінює. Нам потрібно думати про найближчий матч у Кубку Іспанії", – цитує Деку AS.
Нагадаємо, Барселона програла в фіналі Суперкубка Іспанії Реалу з рахунком 1:4. В чемпіонаті каталонці набрали 41 бал і відстають від першої сходинки на вісім очок.
Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик