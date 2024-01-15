"Будущее Хави? Бессмысленный вопрос. Сейчас не время спрашивать об этом. Мы по-прежнему всецело ему доверяем.

"Разрешили максимально использовать свои сильные стороны": Хави проанализировал поражение в финале Суперкубка Испании

Тяжелое поражение, его нужно проанализировать, но оно ничего не меняет. Нам нужно думать о ближайшем матче в Кубке Испании", – цитирует Деку AS.

Напомним, Барселона проиграла в финале Суперкубка Испании Реалу со счетом 1:4. В чемпионате каталонцы набрали 41 балл и отстают от первой строчки на восемь очков.

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