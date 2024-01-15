Хави услышал вердикт от руководства Барселоны после позора против Реала
Спортивный директор Барселоны Деку высказался по поводу судьбы главного тренера Хави.
"Будущее Хави? Бессмысленный вопрос. Сейчас не время спрашивать об этом. Мы по-прежнему всецело ему доверяем.
"Разрешили максимально использовать свои сильные стороны": Хави проанализировал поражение в финале Суперкубка Испании
Тяжелое поражение, его нужно проанализировать, но оно ничего не меняет. Нам нужно думать о ближайшем матче в Кубке Испании", – цитирует Деку AS.
Напомним, Барселона проиграла в финале Суперкубка Испании Реалу со счетом 1:4. В чемпионате каталонцы набрали 41 балл и отстают от первой строчки на восемь очков.
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