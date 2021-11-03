Хаві не приховує бажання повернутись у Барселону – тренер вперше відреагував на перемовини
Наставник Аль-Садда Хаві Ернандес готовий допомогти своєму рідному клубу.
"Звісно, що я хочу повернутися, адже Барселона – мій дім. Зараз клуби ведуть перемовини. Не можу сказати більше, але я намагаюся зберігати оптимізм. Вони повинні домовитися.
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Обидва клуби знають мою позицію. Сподіваюся, це швидко вирішиться. Це все питання здорового глузду", – сказав Хаві в ефірі каналу Jijantes Жерара Ромеро.
У таборі Аль-Садда також підтвердили діалог з представниками Барси, але шейхи не хочуть відпускати іспанського тренера на батьківщину.
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