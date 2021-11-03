Каштру і Хаві влаштували драматичну перестрілку у битві за лідерство – 6 м'ячів, вилучення і автогол
Аль-Духайль і Аль-Садд з'ясовували, хто очолить турнірну таблицю чемпіонату Катару.
Чемпіонат Катару, 9-й тур
Аль-Духайль – Аль-Садд – 3:3
Голи: Олунга, 24, 89, Ро Ро, 31 (аг) – Бунеджа, 4, Хухі, 73, Табата, 74
Вилучення: Луїз, 45 (А-Д)
Обидва клуби можуть похизуватися відомими тренерами. Аль-Духайль очолює екс-керманич Шахтаря Луїш Каштру, а Хаві вже виграв одне чемпіонство з Аль-Саддом і мітить в рідну Барселону.
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Початок зустрічі склався для господарів катастрофічно. Форвард суперника Багдад Бунеджа відкрив рахунок, а зірковий новачок Тобі Алдервейрелд зазнав травми. Втім, в середині тайму Аль-Духайль відповів подвійним ударом, якому захисник Ро Ро посприяв автоголом.
На другу половину підопічні Каштру вийшли в меншості, оскільки перед свистком на перерву Луїз отримав другу жовту. Аль-Садд скористався перевагою упродовж двох хвилин, коли забивали Хухі і Табата. Втім, Мікаель Олунга (має досвід виступів у Прімері) оформив дубль, врятувавши для своєї команди бодай очко.
Відрив Аль-Садда залишився на рівні 3 очок, тому Хаві з чистою совістю може вмовляти власників катарського клубу відпустити його на Камп Ноу.
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