Чемпіонат Катару, 9-й тур

Аль-Духайль – Аль-Садд – 3:3

Голи: Олунга, 24, 89, Ро Ро, 31 (аг) – Бунеджа, 4, Хухі, 73, Табата, 74

Вилучення: Луїз, 45 (А-Д)

Обидва клуби можуть похизуватися відомими тренерами. Аль-Духайль очолює екс-керманич Шахтаря Луїш Каштру, а Хаві вже виграв одне чемпіонство з Аль-Саддом і мітить в рідну Барселону.

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Початок зустрічі склався для господарів катастрофічно. Форвард суперника Багдад Бунеджа відкрив рахунок, а зірковий новачок Тобі Алдервейрелд зазнав травми. Втім, в середині тайму Аль-Духайль відповів подвійним ударом, якому захисник Ро Ро посприяв автоголом.

На другу половину підопічні Каштру вийшли в меншості, оскільки перед свистком на перерву Луїз отримав другу жовту. Аль-Садд скористався перевагою упродовж двох хвилин, коли забивали Хухі і Табата. Втім, Мікаель Олунга (має досвід виступів у Прімері) оформив дубль, врятувавши для своєї команди бодай очко.

Відрив Аль-Садда залишився на рівні 3 очок, тому Хаві з чистою совістю може вмовляти власників катарського клубу відпустити його на Камп Ноу.

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