"Мій перший трофей із Барселоною? Я щасливий. У мене виникає відчуття душевного спокою. Я мушу продовжувати допомагати завойовувати команді трофеї, вести до цього Барселону. Якщо ми виграли фінал у Реала, то зможемо це зробити проти будь-кого. Я задоволений цим. Все, на що я сподіваюся, що цей трофей не останній.

Реал – Барселона – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Трофей нам потрібен був більше, ніж Реалу, у якого більше титулів, ніж у нас. Я дуже задоволений гравцями, вони на це заслуговують і старанно працюють, у нас чудова роздягальня. Все пройшло дуже добре, гравці добре зрозуміли тактичний задум. Гаві, Педрі, Френкі… Ми повинні якимсь чином контролювати Реал, ми мали контролювати гру і не втрачати м'яч, те, як нам вдається грати, так само важливо, як і завойований титул.

Гаві? Я втрачаю дар мови. Він – це чиста пристрасть, що грає з душею. Мені некомфортно, коли його нема на полі. Він заряджає всю команду, а йому лише 18 років. Це хлопець, який надихає нас усіх. Його характер надихає. Він – природжений лідер. Пристрасть, яка походить від нього, вражає, я не втомлююся його хвалити. Цей хлопець не має меж", – цитує Хаві Marca.

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