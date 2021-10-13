Харківський Житлобуд-1 зіграв свій другий матч у груповому турнірі жіночої ЛЧ 2021/22 (0:5). Звіт про поєдинку читайте на "Футбол 24".

Жіноча Ліга чемпіонів. Група B, другий тур

ПСЖ – Житлобуд-1 – 5:0

Голи: Хайтема, 25, 32, 42, Басанська, 59 (авт), Хеліфі, 88

Матч ПСЖ – Житлобуд-1 стартував о 19:45 за Києвом. Це другий тур Ліги чемпіонів серед жінок у групі B. У першому матчі харківська команда програла вдома Реалу (0:1), а парижанки здолали ісландський Брейдаблік (2:0). Відповідно, підопічні Валентини Котик намагалися здобути перші очки в груповому етапі.

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З перших хвилин поєдинку гравчині ПСЖ захопили ініціативу і могли відкрити рахунок вже в дебюті, але Діані головою не влучила у ворота з вбивчої позиції. На 15-й хвилині голкіперка харківської команди врятувала від пропущеного м'яча після виходу віч-на-віч.

Але на 25-й хвилині ПСЖ таки втілив свою перевагу в гол. Джордін Хайтема на лівому фланзі корпусом виграла силову боротьбу в Алексанян і з гострого кута вразила ближній кут. Другий пропущений гол Житлобуд-1 в групі ЛЧ. Тотальне домінування парижанок справедливо конвертувалося в перевагу на табло.

За кілька хвилин нападниця ПСЖ оформила дубль. Яман перевела м'яч у поперечину, але Хайтема була першою на добиванні і ударом головою подвоїла рахунок. Зауважимо, що 20-річна канадійка – це дівчина захисника Баварії Альфонсо Девіса, який нещодавно громив Динамо з Баварією, а також Олімпійська чемпіонка в Токіо.

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Діані ще до перерви могла забити третій гол, але турецька кіперка Житлобуда виконала черговий сейв. Саме Гамзе Яман була найкращою у складі української команди в першому таймі. В атаку підопічні Котик практично не виходили. Втім, третій гол таки влетів у ворота Житлобуда. Що не змогла зробити Діані, вдалося тій-таки Хайтема. Джордін замкнула простріл з флангу і оформила хет-трик.

У другому таймі невдачі українок продовжилися. Басанська після подачі кутового зрізала м'яч у власні ворота. 0:4. Моментів було ще багато, але лише на останніх хвилинах француженки поставили масну крапку – Хеліфі вдало зіграла на добиванні. 0:5 – друга поразка Житлобуд-1, який у двох турах не набрав очок і має різницю м'ячів 0:6. Наразі підопічні Котик на останній позиції групи B. Хайтема повторила досягнення свого бойфренда, який нещодавно у складі Баварії розбив Динамо з таким же рахунком 5:0.

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