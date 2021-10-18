Очередной жертвой подопечных Романа Заева стала черниговская Юность-ШВСМ.

ПСЖ уничтожил Жилстрой-1 в матче женской ЛЧ – девушка звезды Баварии оформила хет-трик

Шахтер одержал победу со счетом 8:0, а первый гол стал настоящим шедевром. 17-летняя Елизавета Молодюк взялась выполнять штрафной с 30 метров и мощной пушкой вбила мяч в девятку – такого выстрела не постеснялся бы и Роберто Карлос.

Добавим, что женская команда Шахтера идет без потерь и уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. "Горнячки" в 7 матчах набили разницу голов 62:0.

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