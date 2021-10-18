Футболистка Шахтера забила штрафным ударом в стиле Роберто Карлоса – "горнячки" выиграли со счетом 8:0
14:18 - Читати українською
Шахтер Women продолжают крушить своих соперниц с большими счетами.
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Шахтер одержал победу со счетом 8:0, а первый гол стал настоящим шедевром. 17-летняя Елизавета Молодюк взялась выполнять штрафной с 30 метров и мощной пушкой вбила мяч в девятку – такого выстрела не постеснялся бы и Роберто Карлос.
Добавим, что женская команда Шахтера идет без потерь и уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. "Горнячки" в 7 матчах набили разницу голов 62:0.
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