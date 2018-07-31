Хавбек збірної України відпочиває в Криму з сексапільною дружиною – гарячі фото

Хавбек Генка та збірної України Руслан Маліновський разом з дружиною Роксаною відпочиває у Криму.

"Якщо нічого вічного у світі немає – тоді нехай хоча б прекрасні моменти тривають якомога довше", – Роксана ділиться гарячими фото з відпочинку на своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

Дружина хавбека збірної України відпочиває в Криму та хизується пікантними фото