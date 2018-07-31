toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

Хавбек збірної України відпочиває в Криму з сексапільною дружиною – гарячі фото

11:09 19 Читать на русском
Хавбек збірної України відпочиває в Криму з сексапільною дружиною – гарячі фото
Роксана

Хавбек Генка та збірної України Руслан Маліновський разом з дружиною Роксаною відпочиває у Криму.

"Якщо нічого вічного у світі немає – тоді нехай хоча б прекрасні моменти тривають якомога довше", – Роксана ділиться гарячими фото з відпочинку на своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм.

Дружина хавбека збірної України відпочиває в Криму та хизується пікантними фото

Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Збірна України Крим Дружини футболістів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
48
хв
Пюнік
19:00
Тобол
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук