Хавбек сборной Украины отдыхает в Крыму с сексапильной женой – горячие фото

Хавбек Генка и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной отдыхает в Крыму.

"Если ничего вечного в мире нет - тогда пусть хотя бы прекрасные моменты продолжаются как можно дольше", – Роксана делится горячими фото с отдыха на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Жена хавбека сборной Украины отдыхает в Крыму и делится пикантными фото