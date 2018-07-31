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Хавбек сборной Украины отдыхает в Крыму с сексапильной женой – горячие фото

11:09 529 Читати українською
Хавбек сборной Украины отдыхает в Крыму с сексапильной женой – горячие фото
Роксана

Хавбек Генка и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной отдыхает в Крыму.

"Если ничего вечного в мире нет - тогда пусть хотя бы прекрасные моменты продолжаются как можно дольше", – Роксана делится горячими фото с отдыха на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Жена хавбека сборной Украины отдыхает в Крыму и делится пикантными фото

Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Сборная Украины Крым Жены футболистов
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