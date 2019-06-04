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Хавбек збірної України U-18 Литвиненко відреагував на скандал щодо "хороших стосунків" із гравцями Росії

21:22 286 Читать на русском
Хавбек збірної України U-18 Литвиненко відреагував на скандал щодо "хороших стосунків" із гравцями Росії
Іван Литвиненко / Фото СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Іван Литвиненко спробував пояснити свої теплі слова на адресу гравців збірної Росії U-18.

"Я той самий Іван Литвиненко, який за словами журналістів, сказав багато хорошого на адресу Росії.

Не все було так тепло, як хотілось хлопцям з Росії. Якщо вони наш стьоб на свою адресу сприйняли як теплі слова, то що я можу зробити.

"Та яка політика, ми про це не спілкувались", – гравці збірної України U-18 шокували підтримкою росіян

Ми дорослі люди і прекрасно розуміємо, що і за чиєю виною відбувається на сході нашої країни. Велике прохання до окремих журналістів не піаритись на цій темі.

Слава Україні!", – прокоментував ситуацію Литвиненко.

Нагадаємо, у Словаччині на турнірі Slovakia Cup збірна України U-18 проживала в одному готелі із однолітками з Росії. Після чого в мережі почали з'являтись коментарі гравців "жовто-синіх" про хороші стосунки із командою країни-агресора.

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Росія Росія Збірна України Збірна України U-18 Україна U-18 Україна U-18
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