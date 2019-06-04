Хавбек збірної України U-18 Литвиненко відреагував на скандал щодо "хороших стосунків" із гравцями Росії

Півзахисник СК Дніпро-1 Іван Литвиненко спробував пояснити свої теплі слова на адресу гравців збірної Росії U-18.

"Я той самий Іван Литвиненко, який за словами журналістів, сказав багато хорошого на адресу Росії.

Не все було так тепло, як хотілось хлопцям з Росії. Якщо вони наш стьоб на свою адресу сприйняли як теплі слова, то що я можу зробити.

"Та яка політика, ми про це не спілкувались", – гравці збірної України U-18 шокували підтримкою росіян

Ми дорослі люди і прекрасно розуміємо, що і за чиєю виною відбувається на сході нашої країни. Велике прохання до окремих журналістів не піаритись на цій темі.

Слава Україні!", – прокоментував ситуацію Литвиненко.

Нагадаємо, у Словаччині на турнірі Slovakia Cup збірна України U-18 проживала в одному готелі із однолітками з Росії. Після чого в мережі почали з'являтись коментарі гравців "жовто-синіх" про хороші стосунки із командою країни-агресора.