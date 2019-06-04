Хавбек сборной Украины U-18 Литвиненко отреагировал на скандал относительно "хороших отношений" с игроками России

Полузащитник СК Днепр-1 Иван Литвиненко попытался объяснить свои теплые слова в адрес игроков сборной России U-18.

"Я тот самый Иван Литвиненко, который по словам журналистов, сказал много хорошего в адрес России.

Не все было так тепло, как хотелось бы ребятам из России. Если они наш стеб в свой адрес восприняли как теплые слова, то что я могу сделать.

"Да какая политика, мы об этом не общались", – игроки сборной Украины U-18 шокировали поддержкой россиян

Мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что и по чьей вине происходит на востоке нашей страны. Большая просьба к отдельным журналистам не пиариться на этой теме.

Слава Украине!", – прокомментировал ситуацию Литвиненко.

Напомним, в Словакии на турнире Slovakia Cup сборная Украины U-18 проживала в одном отеле со сверстниками из России. После чего в сети начали появляться комментарии игроков "желто-синих" о хороших отношениях с командой страны-агрессора.