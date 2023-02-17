Хавбек Шахтаря проти нестримного Рашфорда: Ліга Європи обирає найкращого гравця тижня
УЄФА розпочав голосування за найкращого гравця вчорашнього ігрового дня другого за престижністю євротурніру.
Спілка європейських футбольних асоціацій оголосила чотирьох претендентів на нагороду. Побореться за неї і хавбек Шахтаря Дмитро Криськів.
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22-річний українець у дебютному для себе поєдинку Ліги Європи вийшов у стартовому складі й відзначився першим голом у ворота Ренна, вдало зігравши на добиванні. Йовічевіч замінив Дмитра на 76 хвилині.
Конкурентами Криськіва будуть нападник МЮ Маркус Рашфорд (гол у ворота Барселони), вінгер Севільї Лукас Окампос (гол+асист проти ПСВ) та захисник Монако Аксель Дісасі (влучний удар проти Байєра). Проголосувати за свого фаворита можна за цим посиланням.
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