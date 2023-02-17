Спілка європейських футбольних асоціацій оголосила чотирьох претендентів на нагороду. Побореться за неї і хавбек Шахтаря Дмитро Криськів.

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22-річний українець у дебютному для себе поєдинку Ліги Європи вийшов у стартовому складі й відзначився першим голом у ворота Ренна, вдало зігравши на добиванні. Йовічевіч замінив Дмитра на 76 хвилині.

Конкурентами Криськіва будуть нападник МЮ Маркус Рашфорд (гол у ворота Барселони), вінгер Севільї Лукас Окампос (гол+асист проти ПСВ) та захисник Монако Аксель Дісасі (влучний удар проти Байєра). Проголосувати за свого фаворита можна за цим посиланням.

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