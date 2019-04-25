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Бєсєдін відновився від травми – відомо, коли нападник повернеться у загальну групу

17:13 306 Читать на русском
Бєсєдін відновився від травми – відомо, коли нападник повернеться у загальну групу
Артем Бєсєдін / фото із соцмереж

Нападник Динамо Артем Бєсєдін невдовзі зможе знову вийти на поле.

Форвард вже з понеділка, 29-го квітня, повернеться до повноцінних тренувань разом з партнерами по команді, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, Артем Бєсєдін отримав травму гомілкостопу ще у січні поточного року, після чого був прооперований у фінській клініці. Минулого місяці нападник розпочав бігову роботу.

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До слова, у поточному сезоні Бєсєдін зіграв за Динамо лише 14 матчів в усіх турнірах, нападник забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Теги
Динамо Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Важка травма
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