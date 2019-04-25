Динамо – Шахтар: Пятов та Степаненко зазнали травм та не зіграють у наступному матчі

Двоє гравців Шахтаря отримали травми у поєдинку 25 туру УПЛ проти Динамо.

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко отримав пошкодження на 77-ій хвилині матчу проти Динамо та не зміг продовжити поєдинок, голкіпер "гірників" Андрй Пятов також отримав травму, але дограв матч до кінця.

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Обидва футболісти не допоможуть Шахтарю у 26-у турі чемпіонату України проти Маріуполя, повідомляє офіційний сайт донецької команди. 26 квітня Степаненкові буде проведено МРТ після чого стане відомий термін відновлення півзахисника.

Нагадаємо, київське Динамо та донецький Шахтар розписали в Києві безгольову нічию з невеликою кількістю моментів. "Біло-сині" перебувають на 2 сходинці в турнірній таблиці з 57 очками в активі, Шахтар лідирує, набравши 64 пункти.

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