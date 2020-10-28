"Вночі 28 жовтня 2020 року у Харкові на проспекті Льва Ландау сталася дорожньо-транспортна пригода за участі футболіста ФК Металіст 1925 Дмитра Кравченка.

Півзахисник Металіста 1925 протаранив три авто у стані алкогольного сп'яніння – фото моторошної ДТП

Перебуваючи за кермом власного транспортного засобу, Кравченко не обрав безпечний швидкісний режим та допустив наїзд на захисний будівельний паркан, який перебував безпосередньо на проїзній частині та не був належним чином освітлений. При цьому, гравець перебував у стані алкогольного сп'яніння. У результаті ДТП ніхто не постраждав, а на Дмитра Кравченка було складено адміністративний протокол.

ФК Металіст 1925 ініціює внутрішнє службове розслідування стосовно вищезгаданої події та заявляє, що до Дмитра Кравченка будуть застосовані відповідні штрафні санкції, які прописані у контрактній угоді", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, Кравченко спричинив жахливу ДТП у Харкові – чотири автівки були понівечені, а сам хавбек перебував у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,85 проміле алкоголю в крові, що в 9 разів перевищує норму.

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