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Львів отримає від Хайдука 500 тисяч євро за Дуарте, – журналіст

14:11 630 Читать на русском
Львів отримає від Хайдука 500 тисяч євро за Дуарте, – журналіст
Бруно Дуарте / фото: УПЛ

Форвард Львова Бруно Дуарте може перейти у хорватський Хайдук.

Хайдук зацікавлений у підписанні бразильського форварда Львова Бруно Дуарте. За інформацією журналіста Кирила Крижановського, хорватський клуб відразу заплатить за перехід 500 тисяч євро. Також Львів отримає 15-20% від майбутнього продажу гравця.

Вболівальники Львова обрали Бруно найкращим гравцем сезону

У першому сезоні у Львові Бруно взяв участь в 30 матчах у всіх турнірах, забивши 9 голів і віддавши результативну передачу.

Львів у сезоні 2018/19 посів 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та не потрапив у єврокубки, поступившись місцем Маріуполю та Зорі.

УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців

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Теги
Трансфери Хайдук Хайдук Львів Львів Трансфери чемпіонату України Дуарте да Сільва Бруно Дуарте да Сільва Бруно
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