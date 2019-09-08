Хавбек Литвы Жулпас: Украина – очень умелая команда, было трудно ей противостоять

Полузащитник сборной Литвы Артурас Жулпа прокомментировал поражение от Украины (0:3).

"Трудно что-то сказать сразу после матча. Надо посмотреть встречу, проанализировать моменты. Из-за усталости даже думать трудно. Все видели, как нам было непросто. Украина – очень умела команда, было трудно ей противостоять.

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Мы очень старались, отдавали все свои силы, но украинцы были сильнее нас. Всегда быстрый пропущенный гол меняет все планы. Мы пытались играть в атаку, а не уходить в оборону, но соперник заставлял садиться глубже и играть от защиты", – рассказал Жулпа порталу sportas.lt.

Напомним, сборная Украины на выезде разгромила Литву (3:0) благодаря голам Зинченко, Марлоса и Малиновского.

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