Хавбек Легії втратив 2 зуби від удару ліктем – кривдника не вигнали, а жертва дограв з великою діркою
Матч Гурніка Забже і варшавської Легії перетворився на бійцівський клуб з щасливим кінцем.
Команди на двох "народили" лише один гол, зате в середині друого тайму трапився дуже неприємний фол.
Бутсою просто в обличчя: одне з найшвидших вилучень в історії сталось у Кубку Азії
Нападник Гурніка Антоні ван дер Гурк ліктем брутально вдарив у обличчя Рафала Аугустиняка. Хавбек Легії впав на газон, а поряд приземлилися його 2 вибиті зуби. Рафал знайшов щонайменше один, підвівся і мужньо продовжив матч. Не менше дивує, як ван дер Гурк відбувся лише жовтою карткою.
Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Легії, а щасливий Аугустиняк світив у камери своєю новенькою порожнечею в роті. Після такого клуб зобов'язаний нагородити 29-річного півзахисника премією на похід до стоматолога.
Оборонець Арсенала Габріел загубив зуб під час проводів ветерана