Матч Гурніка Забже і варшавської Легії перетворився на бійцівський клуб з щасливим кінцем.

Аугустиняк після і до інциденту / Сайт Легії

Команди на двох "народили" лише один гол, зате в середині друого тайму трапився дуже неприємний фол.

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Нападник Гурніка Антоні ван дер Гурк ліктем брутально вдарив у обличчя Рафала Аугустиняка. Хавбек Легії впав на газон, а поряд приземлилися його 2 вибиті зуби. Рафал знайшов щонайменше один, підвівся і мужньо продовжив матч. Не менше дивує, як ван дер Гурк відбувся лише жовтою карткою.

To jest ZASTAWIANIE PIŁKI...

Pomijam niekompetencje komentatorów ale co się dzieje z sędziami...?

Rafał Augustyniak z Legii Warszawa, stracił DWIE GÓRNE JEDYNKI#GorLeg#GórnikLegia#CanalSport#Ekstraklasa pic.twitter.com/uzksLEv6OJ — ŁYSY Official ️Ⓛ (@Legionista2016) March 4, 2023

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Легії, а щасливий Аугустиняк світив у камери своєю новенькою порожнечею в роті. Після такого клуб зобов'язаний нагородити 29-річного півзахисника премією на похід до стоматолога.

Rafał Augustyniak, po starciu z Anthonym van den Hurkiem, stracił ząb #GÓRLEG pic.twitter.com/ZbYj6EUuQ7 — FotoPyK (@FotoPyK) March 4, 2023

Znalazł jeden prosty sposób na piękny uśmiech. ZOBACZ JAKI!



Ostatnie, obiecujemy. pic.twitter.com/292MVQu1j5 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) March 4, 2023

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