Хавбек Легии потерял 2 зуба от удара локтем – обидчика не выгнали, а жертва доиграл с большой дырой
Матч Гурника Забже и варшавской Легии превратился в бойцовский клуб со счастливым концом.
Команды на двоих "родили" лишь один гол, зато в середине второго тайма случился очень неприятный фол.
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Нападающий Гурника Антони ван дер Гурк локтем грубо ударил в лицо Рафала Аугустиняка. Хавбек Легии упал на газон, а рядом приземлились его 2 выбитых зуба. Рафал нашел как минимум один, встал и мужественно продолжил матч. Не меньше удивляет, как ван дер Гурк отделался лишь желтой карточкой.
Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Легии, а счастливый Аугустиняк светил в камеры своей новенькой пустотой во рту. После этого клуб обязан наградить 29-летнего полузащитника премией на поход к стоматологу.
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