Матч Гурника Забже и варшавской Легии превратился в бойцовский клуб со счастливым концом.

Аугустиняк после и до инцидента / Сайт Легии

Команды на двоих "родили" лишь один гол, зато в середине второго тайма случился очень неприятный фол.

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Нападающий Гурника Антони ван дер Гурк локтем грубо ударил в лицо Рафала Аугустиняка. Хавбек Легии упал на газон, а рядом приземлились его 2 выбитых зуба. Рафал нашел как минимум один, встал и мужественно продолжил матч. Не меньше удивляет, как ван дер Гурк отделался лишь желтой карточкой.

To jest ZASTAWIANIE PIŁKI...

Pomijam niekompetencje komentatorów ale co się dzieje z sędziami...?

Rafał Augustyniak z Legii Warszawa, stracił DWIE GÓRNE JEDYNKI#GorLeg#GórnikLegia#CanalSport#Ekstraklasa pic.twitter.com/uzksLEv6OJ — ŁYSY Official ️Ⓛ (@Legionista2016) March 4, 2023

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Легии, а счастливый Аугустиняк светил в камеры своей новенькой пустотой во рту. После этого клуб обязан наградить 29-летнего полузащитника премией на поход к стоматологу.

Rafał Augustyniak, po starciu z Anthonym van den Hurkiem, stracił ząb #GÓRLEG pic.twitter.com/ZbYj6EUuQ7 — FotoPyK (@FotoPyK) March 4, 2023

Znalazł jeden prosty sposób na piękny uśmiech. ZOBACZ JAKI!



Ostatnie, obiecujemy. pic.twitter.com/292MVQu1j5 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) March 4, 2023

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