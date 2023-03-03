Колективи зустрічались у першому турі молодіжного Кубка Азії. Вже на 6 секунді матчу Пекар Камаль Калбуне в боротьбі за м'яч влетів ногою в голову візаві.

З рингу – до тюряги: кокаїн, брутальне насильство і втеча від армії, кримінальна сага у чотирьох актах

Арбітр, не вагаючись ні секунди, покарав винуватця, показавши пряму червону картку. Це, безперечно, одне з найшвидших вилучень в історії футболу.

Попри гру в меншості, Йорданія ще до перерви відзначилась двічі у воротах однолітків з Таджикистану, а у другому таймі втримала перевагу. У квартеті ще грають Південна Корея та Оман.