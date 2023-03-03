Бутсою просто в обличчя: одне з найшвидших вилучень в історії сталось у Кубку Азії
3 березня 12:10 - Читать на русском
Протистояння збірних Таджикистану U-20 та Йорданії U-20 розпочалось із жахливого порушення правил.
Колективи зустрічались у першому турі молодіжного Кубка Азії. Вже на 6 секунді матчу Пекар Камаль Калбуне в боротьбі за м'яч влетів ногою в голову візаві.
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Арбітр, не вагаючись ні секунди, покарав винуватця, показавши пряму червону картку. Це, безперечно, одне з найшвидших вилучень в історії футболу.
Попри гру в меншості, Йорданія ще до перерви відзначилась двічі у воротах однолітків з Таджикистану, а у другому таймі втримала перевагу. У квартеті ще грають Південна Корея та Оман.
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