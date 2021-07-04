Хавбек із МЛС освідчився коханій прямо на полі – вона відповіла
4 липня 10:30 - Читать на русском
Північноамериканська МЛС вкотре підтвердила статус змагань, найбільш орієнтованих на створення атмосфери свята та шоу.
Півзахисник Міннесоти Юнайтед зробив пропозицію своїй дівчині відразу після матчу проти Сан-Хосе (2:2).
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Хассані Дотсон після фінального свистка розмовляв зі своєю дівчиною Петрою. Потім хавбек несподівано став на коліно, дістав каблучку та запропонував вийти за нього. Кохана відповіла "так" і зірвала хвилю аплодисментів на трибунах.
До слова, в сезоні-2021 Хассані Дотсон провів 11 матчів у чемпіонаті, в яких забив 1 м'яч. Міннесота йде 6-ю у Західній конференції і претендує на вихід в плей-офф МЛС.
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