Хавбек из МЛС сделал любимой предложение прямо на поле – она ответила
10:32 - Читати українською
Североамериканская МЛС снова подтвердила статус соревнований, наиболее ориентированных на создание атмосферы праздника и шоу.
Полузащитник Миннесоты Юнайтед сделал предложение своей девушке сразу после матча против Сан-Хосе (2:2).
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Хассани Дотсон после финального свистка разговаривал со своей девушкой Петрой. Затем хавбек неожиданно стал на колено, достал кольцо и предложил выйти за него. Любимая ответила "да" и сорвала волну аплодисментов на трибунах.
К слову, в сезоне-2021 Хассани Дотсон провел 11 матчей в чемпионате, в которых забил 1 мяч. Миннесота идет 6-й в Западной конференции и претендует на выход в плей-офф МЛС.
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