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Динамо проведе 5 спарингів під час другого етапу зборів – відомі імена усіх суперників киян

20:51 388 Читать на русском
Динамо проведе 5 спарингів під час другого етапу зборів – відомі імена усіх суперників киян
Динамо готується до весняної частини сезону / Фото ФК Динамо

Динамо визначилось із суперниками в рамках другого етапу зборів у іспанській Марбельї.

Гравці київського клубу проведуть п'ять контрольних зустрічей під час другого навчально-тренувального збору в Іспанії, який відбуватиметься з 30 січня по 13 лютого, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо – Стяуа – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Суперниками Динамо стануть:

02.02 – ЦСКА Софія (Болгарія)

05.02 – Естерсунд (Швеція)

06.02 – Нью-Інгленд Революшн (США)

08.02 – Мальме (Швеція)

09.02 – Волеренга (Норвегія)

Нагадаємо, "біло-сині" вже встигли провести 2 контрольні поєдинки проти німецького Бохума (3:0) і румунського Стяуа (1:1).

Динамо стало найуспішнішим українським клубом у рейтингу IFFHS, Шахтар суттєво опустився, сенсаційний лідер

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