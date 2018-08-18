Хацкевич: Таке враження, що Олександрія мала завдання не програти

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Олександрією у 5 турі УПЛ.

"Ми повністю контролювали хід гри. Освіжили центральну зону, усіх опорних півзахисників. Після втрати м'яча намагалися одразу накривати суперника, це вдавалося в обох таймах.

Очікували, що суперник буде грати більш агресивно, але навіть після пропущеного голу вони відходили за лінію м'яча. Таке відчуття, що в них було завдання не програти.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Був у них один момент, але добре зіграв Бойко. В кінці була навала, але добре, що ми не звели гру до цього, тримали ширину, були передачі за спину.

Нарешті забив Циганков, з чим його і вітаю. І команду – з перемогою. Вітя, в першу чергу, поборовся в центрі поля в цьому моменті.

Динамо мінімально перемогло Олександрію, завдавши гостям першої поразки в УПЛ 2018/19

Русин? Він повів за собою центрального захисника і також зіграв на команду. Чи задоволений я грою в центральній зоні? Вона була дуже насичена. Можливо, Саша Андрієвський трохи нижче опускався, але для нього це нова позиція. Те, як сьогодні зіграла трійка наших опорних півзахисників, вистачило для перемоги", – зазначив наставник Динамо.